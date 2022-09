DeSantis: Migranten verklagen Gouverneur für Transport auf Luxus-Insel

TALLAHASSEE. Migranten aus Venezuela haben eine Klage gegen Floridas Gouverneur Ron DeSantis eingereicht. Der Republikaner mißbrauche die Not schutzbedürftiger Menschen für seine eigenen politischen Interessen, heißt es laut der Nachrichtenagentur dpa in dem Schreiben an ein Gericht in Boston.

UPDATE: In response to the class action lawsuit, DeSantis has released the „consent forms“ allegedly signed by the migrants.

But the lawsuit alleges DeSantis and his accomplices went to extraordinary lengths to coerce migrants into signing these forms

— Judd Legum (@JuddLegum) September 21, 2022