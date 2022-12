Bis minus 40 Grad: Extrem-Kälte sucht die USA heim

Ein Bild aus Appleton in Wisconsin. Hier wird die Extrem-Kälte besonders zuschlagen. Foto: picture alliance / The Post-Crescent-USA TODAY NETW | Dan Powers

Innerhalb von Minuten drohen Erfrierungen: In den USA wird es über Weihnachten so eisig wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Selbst in subtropischen Südstaaten erwarten Meteorologen eine Extrem-Kälte von minus 15 Grad.