Britischer Einzelhandelsriese nimmt konservatives Magazin aus dem Handel

SWINDON. Das britische Einzelhandelsunternehmen „WH Smith“ hat den Verkauf eines konservativen Magazins eingestellt, nachdem sich ein Kunde darüber beschwert hatte. Die aktuelle Ausgabe des European Conservative, einer englischsprachigen im Vierteljahresrhytmus erscheinenden Zeitschrift für Philosophie, Politik und Kultur, beinhaltete eine Karikatur, die sich satirisch mit LGBTQ-Inhalten im öffentlichen Bildungswesen auseinandersetzt, sowie ein Interview mit dem demokratisch gewählten ungarischen Premierminister Viktor Orban.

1/3 Apparently, someone was in @WHSmith and saw our magazines. He was offended by a cartoon, a blurb, and an interview with Viktor Orbán in our Spring and Summer print editions.

That person complained to WH Smith (on Twitter & Insta) and told other people to complain, as well. pic.twitter.com/fWyKAsLxVb

— The European Conservative (@EuroConOfficial) August 21, 2022