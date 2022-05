Bei der Wahl in Nordirland dürften erstmals die linken Nationalisten von Sinn Féin vorne liegen. Unionisten sind zutiefst besorgt. Ein Besuch in den ehemaligen Kampfgebieten in West-Belfast. Hier zeigt sich, wie präsent die Geschichte des Bürgerkriegs ist. Doch die Gesellschaft wandelt sich. Eine Reportage.