EU-Parlament will Abtreibungen zum Grundrecht machen

STRASSBURG. Das Europaparlament hat in einer Resolution gefordert, Abtreibungen in der EU als Grundrecht zu garantieren. Anlaß für den Vorstoß ist ein Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA zu dem Thema.

♀At our initiative, @Europarl_EN just adopted a resolution calling for the EU Charter of Fundamental Rights to be amended to include the right to safe & legal abortion!

👊The fundamental right to abortion must be written in stone

More here👇🏽https://t.co/MYn2moBorj

— Renew Europe (@RenewEurope) July 7, 2022