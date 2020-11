Möglicher Terroranschlag: Großeinsatz nach Schießerei in Wien

WIEN. Nach einer Schießerei und einer Explosion in Wien ist die Polizei mit einem Großaufgebot in der österreichischen Hauptstadt im Einsatz. Möglicherweise handelt es sich um einen Terroranschlag. Wie die Kronen-Zeitung berichtet, galt der Angriff auch einer Synagoge. Ein Polizist, der diese bewachte, soll angeschossen und schwer verletzt worden sein.

Ein Täter soll sich mit einem Sprengstoffgürtel in die Luft gesprengt haben. Weitere Täter seien auf der Flucht, berichtet das Blatt. Auch gebe es Berichte, wonach es mehrere Todesopfer und zahlreiche Verletzte gegeben habe, schreibt die Zeitung.

Die Polizei riegelte am Montag abend das gesamte Gebiet ab. Die Beamten bestätigten zudem, daß es mehrere Schußwechsel mit mehreren Verletzten gab.

Auf Twitter kursieren Videos, die einen bewaffneten Mann zeigen, der mit einem Gewehr schießt. In den vergangenen Tagen hatte es in Frankreich mehrere islamische Terroranschläge gegeben.

Erst am Montag hatte Generalbundesanwalt Peter Frank gewarnt, Deutschland und Westeuropa stünden im Fadenkreuz radikaler Islamisten. Die israelitische Kultusgemeinde in Österreich forderte laut Krone die jüdischen Bürger auf, in ihren Häusern zu bleiben.

(krk)