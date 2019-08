Dayton-Attentäter war Satansjünger und Antifa-Sympathisant

DAYTON. Nach dem Amoklauf von Dayton werden immer mehr Details über das linksextreme Weltbild des Attentäters bekannt. Der 24 Jahre alte Connor Betts war in den letzten Stunden vor seiner Tat laut einem Bericht des Nachrichtensenders CNN auf Twitter aktiv und teilte dort linksextreme Tweets, in denen auch zur Unterstützung der Antifa aufgerufen wurde.

Als Beispiel nennt der Sender unter anderem einen Tweet, in dem Betts Angehörige der US-Grenzschutzbehörde ICE als „Monster“ bezeichnete. Twitter hat den Account mittlerweile stillgelegt. Zuerst hatte das Portal heavy.com über die linksextremen Äußerungen Betts auf Twitter berichtet. Demzufolge bekannte Betts auch seine Sympathie für die demokratische Präsidentschaftskandidatin Elizabeth Warren, die US-Präsident Donald Trump wiederholt Rassismus vorgeworfen hatte.

Antifa gab Betts Waffen-Ratschläge

Laut Quilette-Journalist Andy Ngo, der vor wenigen Wochen in Portland Opfer einer Antifa-Schlägerbande wurde, erhielt der Attentäter auch für den Umgang mit Waffen Anleitung aus dem linksextremen Milieu. Die Antifa-Milizorganisation „Socialist Rifle Association“ interagierte demnach vergangenen Dezember mit dem späteren Schützen auf Twitter und klärte ihn unter anderem über Schnellfeuerkolben auf, die Präsident Trump per präsidentiellen Erlaß im selben Monat verboten hatte.

The Socialist Rifle Association, an antifa militia similar to the John Brown Gun Club that the Tacoma ICE firebomber belonged to, seemingly gave gun advice to the Ohio mass shooter back in December 2018. pic.twitter.com/aV8A3Qyjql

— Andy Ngo (@MrAndyNgo) August 5, 2019