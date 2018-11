Rotherham: Sextäter darf bei Vergewaltigung gezeugtes Kind sehen

ROTHERHAM. Die Behörden der englischen Stadt Rotherham haben den Anführer einer moslemischen Vergewaltiger-Bande ermutigt, das Besuchsrecht für seinen bei der Tat gezeugten Sohn wahrzunehmen. Das Opfer des Verbrechens, Sammy Woodhouse, veröffentlichte am Mittwoch ein Twitter-Video und fordert darin, Sextätern den Zugang zu ihren Kindern zu verbieten.

The Times: ‘Jailed rapist given chance to see his victim’s child’.

Rotherham council have offered convicted rapist access to my son.

This is happening all over the UK and must stop! An investigation and change in law is needed. https://t.co/dxSnGt29Is pic.twitter.com/7nJ1jnvJGN

— Sammy Woodhouse (@sammywoodhouse1) 27. November 2018