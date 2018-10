Nach Sowjetunion-Vergleich: EU-Politiker fordern Entschuldigung von britischem Außenminister

STRASSBURG. Der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber (CSU), hat den britischen Außenminister Jeremy Hunt aufgefordert, sich für EU-kritische Aussagen zu entschuldigen. Hunt hatte während des Parteitags der britischen Konservativen die EU mit der Sowjetunion verglichen.

„Wenn sie die EU in ein Gefängnis verwandeln, wird der Wunsch, da rauszukommen, nicht schwinden, sondern wachsen“, hatte Hunt mit einem Blick auf die Geschichte der Sowjetunion gesagt. Großbritanniens Premierministerin Theresa May distanzierte sich von der Aussage ihres Außenministers.

Weber beklagt „neuen Level des Populismus“

Weber verlangte am Dienstag im EU-Parlament in Straßburg, Hunt solle ihm beweisen, inwiefern die EU der Sowjetunion gleiche. „Wir erleben einen neuen Level des Populismus. Herr Hunt, Sie sollten sich für das entschuldigen, was Sie gesagt haben.“

UK Foreign minister @Jeremy_Hunt should apologize for his remarks comparing the EU to the Soviet Union. #Brexit #EPlenary pic.twitter.com/nteDxUUyIO — Manfred Weber (@ManfredWeber) 2. Oktober 2018

Der ehemalige britische Außenpolitiker und Botschafter in Frankreich, Peter Ricketts, nannte die Aussagen Hunts „unwürdig“, berichtete der Guardian. Die EU sei kein Sowjet-Gefängnis, sondern habe Frieden und Wohlstand nach einem Jahrhundert des Krieges gebracht.

Der Brexit-Unterhändler des EU-Parlaments, Guy Verhofstadt, sagte, die früheren konservativen britischen Premierminister Winston Churchill und Margaret Thatcher würden sich angesichts dieser Aussagen im Grab umdrehen. Die Äußerungen von Hunt nannte er „beleidigend“.

Lettlands Botschafterin in London, Baiba Braze, twitterte, Sowjets töteten, vertrieben und verhafteten 100.000 Letten.

Dear @faisalislam , just FYI – Soviets killed, deported, exiled and imprisoned 100 thousands of Latvia’s inhabitants after the illegal occupation in 1940, and ruined lives of 3 generations, while the EU has brought prosperity, equality, growth, respect. #StrongerTogether https://t.co/BNUvmsgXnR — Baiba Braže 🇱🇻 (@BaibaBraze) 30. September 2018



(ag)