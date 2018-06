Tausende Asylsuchende drängen sich derzeit an der Grenze zwischen Bosnien- Herzegowina und Kroatien. Viele von ihnen wollen in die EU und weiter nach Deutschland. JF-Reporter Hinrich Rohbohm war auf der neuen Balkanroute unterwegs. Im JF-TV Interview schildert er seine Eindrücke: „Es staut sich in den bosnischen Grenzorten Bihać und Velika Kladuša.“ Und die Zahlen scheinen zu steigen.

