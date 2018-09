Afghane sticht in Paris wahllos auf Passanten ein

PARIS. Ein Afghane hat am Sonntag in Paris mehrere Passanten mit einem Messer und einer Eisenstange angegriffen. Laut Angaben der Polizei wurden sieben Personen bei der Attacke verletzt, vier davon schweben noch immer in Lebensgefahr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gebe es jedoch keine Hinweise auf einen terroristischen Charakter des Angriffs, sagte ein Sprecher der Polizei laut der französischen Tageszeitung Le Parisien.

Die Tat ereignete sich gegen 23 Uhr im nördlichen 19. Arrondissement. Aus Ermittlerkreisen hieß es, der mutmaßliche Täter habe zunächst auf zwei Männer und eine Frau vor einem Kino eingestochen.

Seven people including two British tourists are wounded in Paris by a man, believed to be an Afghan national, armed with a knife and an iron bar who targeted ‘strangers in the street’ https://t.co/H6nBS8CD3M pic.twitter.com/f4YcY12oFi

— AFP news agency (@AFP) 10. September 2018