Polizei erschießt Barcelona-Attentäter

SUBIRATS. Die katalanische Polizei hat den mutmaßlichen Attentäter von Barcelona, Younes Abouyaaqoub, in der spanischen Stadt Subirats erschossen. Das teilte die Behörde am späten Montag nachmittag mit. Der Verdächtige habe einen Sprengstoffgürtel getragen, bei dem es sich vermutlich um eine Attrappe handelt.

We confirm that the man shot down in #subirats is Younes Abouyaaqoub, author of the terrorist attack in #barcelona — Mossos (@mossos) August 21, 2017

Laut Angaben der Neuen Zürcher Zeitung stellte die Polizei Abouyaaqoub in einem Weinberg in der Ortschaft Sant Sadurní d’Anoia, wo er sich versteckt haben soll. Eine Anwohnerin hatte den Mann gesehen und die Polizei verständigt. Die Polizei setzte einen Roboter ein, um sich dem Mann zu nähern.

Spaniens Behörden fahnden seit dem Wochenende nach dem 22 Jahre alten Marokkaner. Er soll am vergangenen Donnerstag mit einem weißen Lieferwagen in eine Menschenmenge auf der Flaniermeile Las Radballs in Barcelona gerast sein. Auf der Flucht soll der Verdächtige einen weiteren Mann erstochen haben, um an dessen Auto zu gelangen. Bei dem islamischen Terroranschlag starben insgesamt 15 Menschen. (ls)