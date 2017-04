Linke demonstrieren gegen Macron und Le Pen

PARIS. In Paris hat es am Donnerstag Zusammenstöße zwischen linken Demonstranten und der Polizei gegeben. Rund eintausend Jugendliche demonstrierten gegen die beiden Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron und Marine Le Pen. Sie skandierten unter anderem „Weder Marine, noch Macron, weder Vaterland, noch Wirtschaftsboß“, berichtet die französische Ausgabe des Nachrichtenportals The Local.

Die Randalierer demolierten Schaufenster, warfen Flaschen auf die Polizei und zündeten Mülleimer an. Die Sicherheitskräfte gegen mit Tränengas gegen die Demonstranten vor. Schüler hatten zuvor Schuleingänge verbarrikadiert. Zu den Protesten aufgerufen hatten selbsternannte antifaschistische und antikapitalistische Gruppen.

BREAKING; A lot of damage as huge riots erupt in #Paris against Le Pen, large police activity. pic.twitter.com/pF47Kzhdd1 — Breaking News (@BreakingNLive) April 27, 2017

Macron und Le Pen waren nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahl am Sonntag als Sieger hervorgegangen und treten am 7. Mai in der Stichwahl gegeneinander an. (ls)