Bundesregierung veranlaßt hunderte Leerflüge bei der Bundeswehr

BERLIN. Die Flugbereitschaft der Bundeswehr hat in fast zwei Jahren mehr als 992 sogenannte Leerflüge absolviert. Wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Sevim Dagdelen (Linksfraktion) am Montag hervorging, haben die Bundesminister die Hubschrauber und Flugzeuge der Bundeswehr insgesamt 1.184mal benutzt.

Im Schnitt nutzte die Bundesregierung die Flugbereitschaft zweimal pro Tag. Der Grund für die vielen Leerflüge: Die Maschinen mußten oftmals erst zum geplanten Abflugort gebracht werden. Dieser war meist Berlin. Die Flugbereitschaft der Bundeswehr hat ihren Sitz allerdings in Köln. Diese Verlegungsflüge finden dann meist ohne Passagiere statt. Insgesamt flog die Bundeswehr in der bisherigen Legislatur 2.176mal für die Bundesregierung, davon 1.184mal mit Politikern an Bord.