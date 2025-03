Kurz vor der Kreischgrenze – Streit um Bürgergeld und Mindestlohn

Bei „hart aber fair“ wird durchdekliniert, was sich die Union von der SPD noch alles an sozialen Wohltaten in den Koalitionsvertrag schreiben lassen soll – vom Bürgergeld bis zur Mindestlohnerhöhung. Flankiert von einer „Betroffenen“ bläst Sozialtrompete Heidi Reichinnek von der Linkspartei dazu den Elendsblues.