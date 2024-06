Freude über das Europa-Wahlergebnis am Sonntagabend bei der AfD. Foto: picture alliance/dpa | Jörg Carstensen

Siege in Frankreich, Italien, Belgien und Österreich. Große Zugewinne in den Niederlanden und Deutschland: Der Rechtsruck erschüttert die EU. In Frankreich und Belgien treten die Regierungen zurück. Nur bei uns bleibt alles, wie es ist. Eine Analyse.