Gefeuerte SWR-Moderatorin rechtfertigt Israel-Boykottaufruf

BERLIN/STUTTGART. Die Moderatorin Helen Fares hat sich über ihre Entlassung beim öffentlich-rechtlichen Fernsehsender SWR beschwert. Fares hatte sich in der Vergangenheit immer wieder pro-palästinensisch positioniert. Unlängst teilte sie auf ihrem privaten Instagram-Kanal ein Video, in dem sie eine App bewarb, die israelische Produkte anzeigt, um diese zu boykottieren.

WATCH:

SWR Boycotts Helen Fares

Helen Fares, a writer for the German SWR paper released a video of her boycotting Israeli made chocolate milk.

In response her employer boycotted her and she has been fired. pic.twitter.com/kckKUqikjt

— Open Source Intel (@Osint613) April 9, 2024