Festnahme von Telegram-Gründer Durow – Protest im Netz und in Moskau

BERLIN. Die Festnahme des Telegram-Gründers Pawel Durow in Frankreich hat für Empörung gesorgt. „Free Pawel“, schrieb der Chef des Kurznachrichtendienstes X, Elon Musk. Beide Milliardäre setzen sich für eine breite Auslegung der Meinungsfreiheit ein.

Vor der französischen Botschaft in Moskau kam es zu kleineren Protesten. Papierflieger, gefaltet wie das Telegram-Logo, wurden in die Hecke des Gebäudes gelegt. Vereinzelte Personen hielten Schilder mit Aufschriften wie „Freiheit für Pawel Durow“ und „Liberté, Égalité, Fraternité“ hoch. Unterstützung erhielt Durow auch von Kreml-Kritikern wie Georgij Alburow. Die Festnahme sei „höllisch ungerecht“ und als „großer Schlag gegen die Meinungsfreiheit“ zu werten.

Am Samstag abend hatten französische Behörden den 39jährigen Durow nach seiner Ankunft aus Aserbaidschan am Pariser Flughafen Le Bourget festgenommen. Internationale Medien berichten übereinstimmend von polizeilichen Vorermittlungen gegen ihn. Konkret habe er sich durch mangelnde Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden des Drogenhandels, des Betrugs und mehrerer Vergehen im Zusammenhang mit Kindesmißbrauch mitschuldig gemacht. Weiter wird Telegram von Kritikern angelastet, nicht ausreichend gegen „Haßrede“ vorzugehen.

Das Unternehmen stritt die Vorwürfe ab. „Telegram hält sich an die EU-Gesetze, einschließlich des Digital Services Act – seine Moderation entspricht den Industriestandards und wird ständig verbessert“, heißt es von Telegram in einer Erklärung zu der Verhaftung. „Es ist absurd zu behaupten, daß eine Plattform oder ihr Eigentümer für den Mißbrauch dieser Plattform verantwortlich sind.“

The rally in support of Pavel Durov, who was detained in Paris, is ongoing in Moscow.

Protesters are bringing paper airplanes to the French embassy. pic.twitter.com/quv2jxEapc

— Russian Market (@runews) August 25, 2024