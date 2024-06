Auch Maybrit Illner will nun die Corona-Zeit „aufarbeiten“ und Tatort-Star Jan Josef Liefers darf noch einmal alte Wunden lecken. Doch um das schwerste Erbe der Pandemie, den Vertrauensverlust in die Politik infolge intransparenter und widersprüchlicher Entscheidungen, geht es nur am Rande und ganz zum Schluß.