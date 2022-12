Berlusconi meldet Übernahme von ProSieben und Sat. 1 an

ROM/MÜNCHEN. Die dem italienischen Politiker Silvio Berlusconi gehörende Media for Europe (MFE) hat die Übernahme von Pro Sieben-Sat 1-Media bei mehreren Kartellbehörden angemeldet. Am 13. Dezember ging laut Mediendienst Horizont unter anderem bei der Bundeswettbewerbsbehörde in Österreich ein Antrag des Konzerns ein, den „Erwerb von faktischer alleiniger Kontrolle an ProSiebenSat.1 Media SE, Deutschland“ zu erhalten.

Das Nachbarland ist ebenfalls zuständig, da die Sender auch dort ausgestrahlt werden. Der Anmeldung zufolge endet die Antrags-Frist auf Prüfung des Zusammenschlusses zwischen dem italienischen und dem deutschen Konzern am 10. Januar.

Söder lehnt Berlusconi-Übernahme ab

Zuletzt hatte das Berlusconi-Unternehmen seine Anteile an ProSieben-Sat 1 schrittweise auf 30 Prozent erhöht. Der bisherige Chef des deutschen Medienunternehmens, Rainer Beaujean, hatte eine Übernahmen durch die MFE bisher abgelehnt. Sein Nachfolger Bert Habets, seit Oktober im Amt, hat sich dazu bisher nicht geäußert. Berlusconi ist mit seiner Partei Forza Italia an der Rechtsregierung unter Giorgia Meloni beteiligt.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte bei den Münchner Medientagen Berlusconis Absichten eine Absage erteilt. Bayern müsse ein selbständiger starker und unabhängiger Medienstandorte bleiben und dürfe sich nicht in „eine Abspielstation aus Italien“ verwandeln. (fh)