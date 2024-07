Saarland: Imbißwagen „Abendmahl“ soll Namen ändern

Anzeige

SAARBRÜCKEN. Nach mehreren Beschwerden haben die Betreiber des Imbißwagens „Abendmahl“ in Saarbrücken angekündigt, den Wagen umzugestalten und den Namen zu ändern. Anwohner hätten beklagt, die bisherige Vermarktung sei gotteslästerlich, berichtete die Saarbrücker Zeitung. Auf dem Wagen war eine Reproduktion des Gemäldes „Das Abendmahl“ von Leonardo da Vinci zu sehen. Die verkauften Gerichte hießen unter anderem „Himmlischer Klassiker“ oder „Mexikanischer Segen“.

Die Betreiber baten um Entschuldigung. „Es tut uns von Herzen leid, wenn unser bisheriger Name religiöse Gefühle verletzt hat. Das war niemals unsere Absicht und wir bedauern die entstandenen Mißverständnisse zutiefst“, schrieben Bekir und Melise Sakar auf dem sozialen Netzwerk Instagram. Mittlerweile ist der dortige Auftritt des Imbißwagens gelöscht.

Mehrheit der Bewohner des Saarlands ist katholisch

Das türkische Ehepaar bezeichnet sich als gläubige Moslems. Gleichwohl betonte es, bewußt „respektvolle Darstellungen“ gewählt zu haben. „Wir haben großen Respekt davor, daß Jesus im Islam als bedeutender Prophet verehrt wird.“ Der Name „Abendmahl“ erinnere daran, daß Essen über Grenzen hinweg Gemeinschaft und Zusammenhalt stiften könne, hieß es auf dem Aushang des Wagens. Dieser Ansicht schloß sich der Beauftragte der Evangelischen Kirchen für das Saarland, Frank-Matthias Hofmann, an: „In allen Weltreligionen kommen Menschen zu Tischgemeinschaften zusammen.“ Zugleich merkte er an, die Aufmachung zunächst für gotteslästerlich gehalten zu haben.

Die christlichen Kirchen erinnern während des Gottesdienstes an das Abendmahl Jesu, in den meisten großen Konfessionen hat es den Rang eines Sakraments. Die katholische Kirche, der die Mehrheit der Bewohner des Saarlands angehört, geht zudem von einer echten sowie dauerhaften Wandlung von dem beim Gottesdienst verwendeten Brot und Wein in den Leib und das Blut Christi aus. Das als Eucharistie (dt. „Danksagung“) bezeichnete Sakrament ist neben Taufe und Firmung notwendig, um vollberechtigtes Kirchenmitglied zu werden. (kuk/mit IDEA)