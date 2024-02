Katholische Bischöfe wollen AfD-Mitglieder ausgrenzen

DBK-Vorsitzender Georg Bätzing: Mahnt mehr Engagement für Fremdenfreundlichkeit und Europaaufgeschlossenheit an. Foto: picture alliance/dpa | Karl-Josef Hildenbrand

Mißbrauchsskandal, Kirchenflucht und Priestermangel: Die Katholische Kirche in Deutschland steckt in einer massiven Krise. Mit einem noch schärferen Anti-Rechts-Kurs will man sich nun offenbar wieder ins Gespräch bringen.