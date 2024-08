Immer mehr Unterstützung für italienische Boxerin Angela Carini

Anzeige

ROM. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (Fratelli d´Italia) hat sich solidarisch mit der italienischen Boxerin Angela Carini gezeigt, die am Donnerstag ihren Olympia-Boxkampf gegen den biologischen Mann Imane Khelif verloren hatte. Meloni postete auf X ein Bild von sich mit Carini, zu dem sie schrieb: „Ich weiß, daß du nicht aufgeben wirst, Angela, und ich weiß, daß du eines Tages mit Mühe und Schweiß verdienen wirst, was du verdienst. In einem endlich fairen Wettbewerb.“

So che non mollerai, Angela, e so che un giorno guadagnerai con sforzo e sudore quello che meriti. In una competizione finalmente equa. pic.twitter.com/bJ2GfAUTzq — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) August 1, 2024

Auch der Unternehmer Elon Musk äußerte sich zu der Sache. Auf X teilte er den Beitrag eines anderen Nutzers, der schrieb, Männer gehörten nicht in den Frauensport. Musk kommentierte die Äußerung mit: „absolut“. Zudem reagierte der X-Eigentümer zustimmend auf eine Ankündigung des US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump (Republikaner), der sagte, Männer aus Frauensportarten ausschließen zu wollen.



Irische Boxerin argumentiert anders

Hintergrund sind die aktuellen Olympischen Spiele in Paris, bei denen zwei Personen im Frauenboxen antreten, die stark erhöhte Testosteronwerte und XY-Chromosomen haben. Beide wurden deshalb von anderen Boxverbänden in der Vergangenheit bereits disqualifiziert, dürfen bei Olympia aber antreten. Einer von ihnen – der algerische intergeschlechtliche Boxer Imane Khelif – gewann am Donnerstag seinen Kampf gegen die Italienerin Angela Carini nach wenigen Sekunden durch Aufgabe Carinis.

Doch es gibt auch andere Stimmen. Die irische Boxerin Amy Broadhurst hatte 2022 gegen Khelif gekämpft und gewonnen. Sie nahm die Intersexuelle in Schutz. „Ich persönlich glaube nicht, daß sie irgendetwas getan hat, um zu ‚betrügen.‘“ Broadhurst, die bei den Olympischen Spielen in Paris für das britische Team antrat, hatte zuvor im Finale der IBA-Boxweltmeisterschaften der Frauen 2022 gegen Khelif gekämpft und gewonnen. Die Tatsache, daß Khelif bereits neun Kämpfe gegen Frauen verloren habe, sage alles. (st)