Immer mehr Vandalismus in preußischen Schlössern

Besonders deutlich fiel der Zuwachs im Berliner Schloß Charlottenburg aus. Gleich 60 Mal wurde die ehemalige Sommerresidenz der Hohenzollern im vergangenen Jahr Ziel von Vandalen, was einem Anstieg um 71,4 Prozent entspricht. Im Schloß Babelsberg wuchs die Zahl der Schäden am Kunst- und Kulturgut um ein Drittel. Der Hof steht mit 70 registrierten Delikten auf Platz zwei der am häufigsten angegriffenen Güter, vor dem im Norden Potsdams gelegenen „Neuen Garten“mit 66 und hinter dem Schloß Sanssouci mit 130. Genaue Zahlen zum Schadenswert in den vorherigen zweieinhalb Jahren liegen nicht vor, die Landesregierung geht von Schäden im „mittleren sechsstelligen“ Bereich aus.