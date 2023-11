Trans-Kritiker wehren sich gegen Indizierung durch Bundesbehörde

BERLIN. Die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz (BzKJ) hat bekannt gegeben, bereits am 14. September eine transkritische Broschüre für Eltern aufgrund „diskriminierender Wirkung“ und eines „zerstörerischen Einflusses“ indiziert zu haben. In dem betroffenen Heft mit dem Titel „Wegweiser aus dem Transgenderkult“ gehe es um die „Konversion“ betroffener Jugendlicher anstelle von Unterstützung bei der Persönlichkeitsentwicklung, teilte die Behörde dem katholischen Online-Portal Corrigenda mit. Zudem könne es „verrohend“ auf Kinder wirken und Ressentiments gegen Transsexuelle verstärken.

Indizierung der Trans-Broschüre seit September bekannt

Der Ratgeber ist eine kurze Zusammenfassung eines Buches der Erziehungspsychologin Maria Keffler. Darin befinden sich Tipps für Eltern, wie diese mit einem sich als Transgender bezeichnenden Kind umgehen können. Die Bundeszentrale kritisierte, daß er Eltern dazu rate, die betroffenen Kinder zu „deprogrammieren“ und im Zweifel gesellschaftlich zu isolieren. Das Heft erkenne Transsexualität nicht als Teil selbstbestimmter Persönlichkeit an, bemängelte die Zentrale.

Bereits im Mai hatte sich der Queerbeauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann (Grüne), für dessen Indizierung eingesetzt. Den entsprechenden Antrag an die BzKJ stellte Marc Jan Eumann, ein SPD-Politiker aus Rheinland-Pfalz und Vorsitzender der gemeinsamen „Kommission für Jugendmedienschutz“ von 14 Ländermedienanstalten. Die Entscheidung war am 14. September nach einer Verhandlung zwischen den Autorinnen und der dem BzKJ untergeordneten Prüfstelle für jugendgefährdende Medien getroffen worden. Die Indizierung bedeutet, daß unter anderem eine öffentliche Werbung für das betroffene Medium verboten ist. Bereits nach der Verhandlung kündigte Bode in ihrem Blog an, gegen die Entscheidung zu klagen.