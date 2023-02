Greta Thunberg: Sie will eine Klimawende, die ihres Namens würdig ist Foto: picture alliance / epd-bild | Meike Boeschemeyer

Greta Thunberg demonstriert gegen Windräder in Norwegen

Kämpft Greta Thunberg nun doch nicht mehr für erneuerbare Energie? Mit Blick auf geplante Windparks in Norwegen steckt die „Fridays for Future”-Initiatorin in einem Interessenskonflikt.