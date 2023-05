Eine Studie ergab: Viele Studentinnen an der Universität Zürich (Symbolbild) sind weniger karriere- als familienorientiert Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopress

Wie eine Schweizer Studie am feministischen Narrativ rüttelt

Sind Professuren an Schweizer Universitäten meist männlich besetzt, weil Frauen diskriminiert werden? Eine brisante Studie zeigt nun: Einigen Studentinnen ist eine Karriere gar nicht so wichtig. Viele wollen lieber Mutter werden und in Teilzeit arbeiten.