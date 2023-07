Linke sind intoleranter gegenüber Andersdenkenden als Rechte

Anzeige

DRESDEN. Forscher der Technischen Universität Dresden haben ein Gefälle im Umgang mit anderen Meinungen zwischen Menschen mit linken und rechten politischen Überzeugungen festgestellt. „Wer sich politisch als ‘links’ beschreibt, ist im Schnitt deutlich stärker polarisiert als Menschen, die sich eher ‘rechts’ verorten“, heißt es in der Studie „Polarisierung in Deutschland und Europa“ des Mercator Forum Migration und Demokratie.

Die Forscher gingen der Frage nach, wie gespalten die Menschen in der Europäischen Union bei verschiedenen Themen sind und bei welchen gesellschaftlichen Gruppen die stärkste Polarisierung beobachtet werden kann. Dafür befragten sie in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut YouGov im Herbst 2022 in zehn EU-Mitgliedsstaaten rund 20.000 Personen.

Linke und Grüne lehnen Andersdenkende stark ab

Laut der Studie neigen Linke insgesamt deutlich stärker als dazu, Menschen mit ähnlichen Meinungen als sehr positiv und Menschen mit abweichenden Ansichten als sehr negativ zu beurteilen. Die Forscher bezeichnen das als „affektive Polarisierung“. Auch ein politisch „progressiver“ Mensch, der auf schnelle gesellschaftliche Veränderungen abziele, „tendiert im Durchschnitt deutlich stärker dazu, ähnliche Positionen als sehr positiv, abweichende hingegen als sehr negativ zu bewerten“, führten sie aus.

Besonders beim Klimawandel und dem Umgang mit sexuellen Minderheiten erwiesen sich Anhänger von linken sowie grünen beziehungsweise ökologisch fokussierten Parteien als am stärksten ablehnend gegenüber Andersdenkenden. Anders bei Nichtwählern, Christdemokraten und Konservativen: Sie brachten die größere Toleranz für andere Ansichten auf. „Am geringsten fällt die Ablehnung abweichender Meinungen hingegen bei Nichtwählenden sowie bei der Wählerschaft christdemokratischer oder konservativer Parteien aus“, faßt die Studie zusammen.

AfD und Grüne ähnlich stark polarisiert

Deutschland zeigte zudem die höchste rechtspolitische Polarisierung unter den zehn untersuchten Ländern. Anhänger der AfD lehnten Menschen mit abweichender Meinung am stärksten ab – jedoch dicht gefolgt von den Anhängern der Grünen. „Die Anhängerschaft der AfD zeigt sich dabei stärker polarisiert als jene anderer rechter Parteien in Europa“, befinden die Wissenschaftler. Dies zeige sich besonders stark bei den Themen Zuwanderung, Ukrainekrieg und Corona-Pandemie. Die Zuwanderung treibe Rechte europaweit deutlich stärker um als Linke, wobei Christdemokraten und Konservative sich am wenigsten ablehnend gegenüber Andersdenkenden zeigten.

In Deutschland erwiesen sich Rechte sowie Linke als „überdurchschnittlich stark polarisiert“. Im europäischen Durchschnitt beharrten deutsche Linke jedoch stärker auf ihre Meinung als Rechte.

Insgesamt am stärksten politisiert ist Italien, mit großem Abstand gefolgt von Griechenland und Ungarn. Die Deutschen bewegen sich im Mittelfeld. Am gelassensten waren Befragte aus den Niederlanden und Tschechien. (ca)