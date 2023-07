Eil-Meldung: Klima-Extremisten blockieren Flughäfen

Anzeige

HAMBURG/DÜSSELDORF. Auf den Flughäfen Hamburg und Düsseldorf geht aktuell nichts mehr. Klima-Extremisten haben sich am Donnerstagmorgen auf die Start- und Landebahnen geklebt. Der Flugverkehr ist eingestellt.

Aus Sicherheitsgründen ist der Flugbetrieb aktuell unterbrochen, weil sich unbefugte Personen Zutritt zum Flughafengelände verschafft haben.

Wir bitten unsere Fluggäste, sich auf unserer Website https://t.co/x53YGiecnb über den aktuellen Status ihres Fluges zu informieren. pic.twitter.com/jflkMRvKvi — Hamburg Airport 🕊 (@HamburgAirport) July 13, 2023



Tausende Familien, die am ersten Ferientag vom Helmut-Schmidt-Flughafen in Hamburg in den Urlaub fliegen wollten, werden – wenn überhaupt – deutlich verspätet abfliegen. Viele werden ihre Anschlußflüge verpassen.

Zwei Flughäfen blockiert

In Nordrhein-Westfalen sind bereits seit 22. Juni Sommerferien. Auch in Düsseldorf haben sich Klima-Extremisten heute früh auf das Rollfeld gesetzt und festgeklebt. Von der Landeshauptstadt wollten viele Menschen in den Urlaub aufbrechen und sitzen nun in den Flugzeugen oder in der Abflughalle fest.

Nach eigenen Angaben haben die Täter, wie in Hamburg, einen Zaun durchtrennt, liefen dann auf das Vorfeld des Flugplatzes, um die Fahrt der Flugzeuge zur Startbahn zu verhindern. „Mehrere Personen haben sich auf dem Rollfeld mit den Händen festgeklebt“, schrieb die „Letzte Generation“.

✈️ Rollbahnen der Flughäfen Düsseldorf und Hamburg seit 6 Uhr blockiert! 👩‍⚖️ Wir protestieren gegen die Planlosigkeit und den Gesetzesbruch der Regierung in der Klimakrise. pic.twitter.com/9VUqyVitjI — Letzte Generation (@AufstandLastGen) July 13, 2023



Im vergangenen Jahr hatten Klima-Extremisten bereits die Flughäfen in Berlin-Brandenburg und München blockiert. (fh)