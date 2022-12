Der Raub unschätzbar wertvoller Kunstschätze aus dem Grünen Gewölbe in Dresden war an sich schon filmreif. Ähnlich spannend entwickelt sich der Prozeß gegen beschuldigte Mitglieder eines Araber-Clans. Denn plötzlich ist die Beute wieder da. Was wurde da im Hintergrund verhandelt? Und wieso wird die Berliner Polizei rausgehalten?