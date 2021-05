Legos neue Figuren sollen „LGBTQIA+ Community“ symbolisieren

BILLUND. Der dänische Spielwarenhersteller Lego hat ein neues Figurenset mit dem Namen „Jeder ist besonders“ in sein Sortiment aufgenommen. Das Set mit elf bunten Spielfiguren soll laut Hersteller die „LGBTQIA+ Community“ symbolisieren und als „positives Statement für Liebe und Inklusion“ verstanden werden. Es ist ab dem 1. Juni erhältlich.

Legos Vizepräsident für Design, Matthew Ashton, erklärte seine Motivation für die Produktion der Figuren: „Mein Ausgangspunkt war, daß wir als Gesellschaft mehr tun könnten, um einander zu unterstützen und unterschiedliche Lebensweisen anzuerkennen.“ Da er selbst zur „LGBTQIA+ Community“ gehöre, sei es ihm ein Bedürfnis, voranzugehen – und allen, die es brauchten, etwas „LEGO Love“ zu schicken.

❤️#lego Love to each and every one of you!

Let’s all do our best to be awesome to each other❤️🌈❤️🌈❤️🌈❤️@LEGO_Group pic.twitter.com/A8RsIbYyPW

