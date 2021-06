Anti-Rassismus: Englands Nationalelf will trotz Fan-Protesten weiter niederknien

MIDDLESBROUGH. Englands Fußballnationaltrainer Gareth Southgate hat angekündigt, seine Mannschaft werde trotz Fan-Protesten weiter als Zeichen gegen Rassismus vor Spielen niederknien. Er und seine Spieler seien „entschlossener denn je“, an der Geste festzuhalten, sagte er am Sonntag abend dem TV-Sender Sky Sports. „Ich habe deutlich gemacht, wie die Spieler dazu stehen. Wir sind eine geschlossene Gruppe. Wir werden das auch weiterhin tun.“

Als die Spieler zum Anpfiff des Freundschaftsspiels gegen Rumänien niederknieten, quittierten das Teile der Fans im Riverside Stadtion im englischen Middlesbrough mit Pfiffen und Buhrufen. Schon am vergangenen Mittwoch war es während eines weiteren Testspiels gegen Österreich zu Unmutsbekundungen der eigenen Anhänger gekommen.

Loud boos for the players grovelling around submissively on their knee before kick off at the England V Romania game pic.twitter.com/d00nT0zA9k

— Broken Britain (@BrokenBritainX) June 6, 2021