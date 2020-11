Der gefallene Rebell

Er ist der politisch-mediale Lieblingsfeind fast aller, die rechts von Juso-Chef Kevin Kühnert stehen: Jan Böhmermann. Einst vielversprechender, junger Satiriker und Sidekick von Harald Schmidt, mutierte der „Pol1z1stens0hn“ aus Bremen in den vergangenen Jahren immer mehr zu einer Art politischem Aktivisten mit Comedy-Hintergrund.

Die Abneigung seiner politischen Gegner hat sich der Moderator schwer erarbeitet und sie beruht auf absoluter Gegenseitigkeit. Böhmermann sieht sich auf einer demokratischen Reconquista, die nicht nur das Internet, sondern das ganze Land, nein die ganze Welt von ihren rechten Eroberern befreien soll. Die Gefahr von rechts wittert der hyperaktive Multimedia-Macher immer und überall. Wie viele in seiner Generation und beruflichen Blase.

Doch selten hat es jemand in seinem gesamten Habitus so anschaulich offenbart wie der Politshowmaster des ZDF. Es gehört nicht viel dazu, um auf Böhmermanns Abschußliste der rechten Hetzer zu geraten. Noch weniger braucht es, um auf seiner berühmt-berüchtigten Twitter-Blockliste zu landen. Daß ihm sämtliche AfD-Anhänger beziehungsweise alle, die diese Partei nicht pauschal und lautstark verteufeln, zuwider sind, versteht sich von selbst.

Status als Meinungsrausschmeißer und Twitter-Diva

Daß auch konservative CDUler oder zu freiheitliche Jungliberale vom öffentlich-rechtlichen Berufsprovokateur auf Twitter geblockt sind, war anfangs schon überraschender. Zumindest für die Geblockten, die oft beteuern, nie mit Böhmermann kommuniziert zu haben.

In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung (SZ) behauptete der Entertainer anläßlich seines in diesem Jahr erschienen „Gefolgt von niemandem, dem du folgst: Twitter-Tagebuch. 2009-2020“ jedoch: „Bevor ich jemanden blockiere, schaue ich immer genau, was die posten“. Rund 14.000 Twitter-Accounts will er so bereits eigenhändig weggeblockt haben. Wer jetzt glaubt, das klinge völlig unglaubwürdig, der hat den akribischen Medienbeobachter nie persönlich kennengelernt.

Andernfalls wüßte er, wie genau der Moderator alles im Blick hat, was öffentlich über ihn geschrieben und gesagt wird. Kein Blogger hat zu wenig Reichweite, kein YouTuber zu wenig Klicks und kein Twitter-Nutzer zu wenig Follower, als daß sich der Fernsehstar nicht Kopfschüttelnd mit ihm beschäftigen würde, wenn er nur laut genug dessen Namen schreit.

Er selbst erklärte sein Blockverhalten in dem SZ-Interview wie folgt: „Als Indikator dienen mir oft durchgesickerte Begriffe“. Beispiele: „Gutmensch“, auch „Links-grün-versifft“, „Systemling“ oder „Zwangsgebühr“ könnten solche Begriffe sein. So gesehen hat es schon fast etwas Rührendes, daß der TV-Mann jeden Account persönlich prüfen will statt ganz einfach, wie es ihm viele sowieso unterstellen, eine sogenannte Blockchain zu verwenden, die diese Aufgabe basierend auf dem Blockverhalten gleichgesinnter Twitternutzer automatisch erledigt.

Heute aus der Druckerei gekommen! 😭🙏😊 ~ ab 11. September 2020 im Buchhandel ~ pic.twitter.com/H2oa84ouhs — Jan 🦠 MASKE AUF 😷 HÄNDE WASCHEN 🦠 Böhmermann 🤨 (@janboehm) August 25, 2020

Böhmermann ist sich seines Status als Meinungsrausschmeißer und Twitter-Diva sehr bewußt. Er trägt ihn stolz vor sich her, als sei es einer seiner vielen Medienpreise.

Überempfindlicher ehrgeiziger Kreativer

Teilweise über mehrere Seiten hinweg erstrecken sich in Böhmermanns Buch die kritischen bis beleidigenden Reaktionen auf seine Tweets. Auch hier zeigt sich wieder der sensible bis überempfindliche, ehrgeizige Kreative, der unbedingt als der Gute, der Bessere anerkennt werden will. So sehr, daß er die eigenen im Buch verwendeten Tweets allesamt von seinem Twitter-Account gelöscht hat, so daß der Kontext vieler Streitereien nicht mehr überprüfbar ist.

Die Entwicklung, die der Verfasser in den vergangenen elf Jahren als Mensch oder zumindest als Person des öffentlichen Lebens genommen hat, dokumentiert das Werk aber auch so sehr gut. Schon die äußere Gestaltung läßt den Leser Böhmermanns mentalen Ist-Zustand erahnen.

Die dunkelblauen, vermeintlich schlichten Buchdeckel und das eingearbeitete Leseband erinnern an eine Bibel, wie man sie früher einmal in jedem Hotelnachttisch fand. Am Anfang war mein Wort, scheint die Botschaft zu lauten, die der in seiner Selbstwahrnehmung so wichtige Welten-Kommentator mit seinem ausgedruckten Internet vermitteln will.

Sein erster Tweet, geschrieben am 16. Januar 2009, lautete: „Gut, also: Es funktioniert!! Dann bin ich ab jetzt ein Twitterer. Was für eine Zeitverschwendung.“ Daß aus dieser „Zeitverschwendung“ einmal eine der wesentlichsten Säulen seines Schaffens würde, hätte damals wohl keiner für möglich gehalten. Am wenigsten wahrscheinlich er selbst.

Als einziger in Schmidts Abschluß-Show nicht eingeladen

Böhmermann twitterte anfangs wie die meisten in dieser unschuldigen Zeit vorwiegend über Persönliches. Zum Beispiel über die von ihm so geliebte und gerne in Kreativ-Sitzungen vorgespielte Cartoon-Serie Family Guy und über deren humoristische Überlegenheit gegenüber den Simpsons. Einmal twitterte er einen „Live-Ticker“ aus der Redaktionskonferenz von Harald Schmidt.

Dieser sollte später über seinen „Nachfolger“ sagen: „Ich wußte schon früh, daß es Böhmermann als Moderator nie schaffen würde. Aber daß er es als Krawallschachtel sehr weit bringen würde, wußte ich auch.“ Daß der Altmeister der Late-Night-Show ihn als einzigen der Sidekicks aus seiner TV-Endphase nicht zur großen Abschluß-Show eingeladen hat, konnte Böhmermann nicht verstehen. Er hat es bis heute nicht vollständig überwunden. Dennoch machte er zweifellos seinen Weg.

Daß dieser von Anfang an mit Skandalen gepflastert war, tat der Qualität seines Aufstiegs und vieler seiner Nummern, die er anders als die meisten seiner Comedy-Kollegen übrigens zu großen Teilen selbst schreibt, zunächst keinen Abbruch.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Im Gegenteil: Für Schmidts ARD-Show schaffte es Böhmermann als falscher Schweinegrippe-Patient Rüdiger Alt in die Hauptnachrichtensendungen von Sat.1, ProSieben und N24 und entlarvte so auf geniale Weise die Hysterie im damaligen „Schweinegrippejournalismus“.

Heute unvorstellbar, daß sich der Lieblingskomiker der Eliten mit einer am offiziellen Pandemie-Narrativ kratzenden Comedy-Nummer quasi auf die Seite der „Coronaleugner“ stellen würde. Dabei gehört gerade die Kritik gegenüber seiner eigenen medialen Klasse einst zu den ganz großen Stärken des Satirikers. Selbst Schmidt sprach damals von Böhmermann noch als „Undercover Gigant“ und dem „Günni Wallraff des Digitalzeitalters“.

Auch in seiner Sendung „Neo Magazin Royale“ zeigte der Moderator vor allem in den frühen Jahren wiederholt, daß es die Mainstream-Medien mit der Wahrheit nicht immer so genau nehmen. So schleuste er einen Kandidaten in der Sendung „Schwiegertochter gesucht“ ein und offenbarte die fragwürdigen Methoden des Produktionsteams.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Auch sein Twittertagebuch zeigt: Böhmermann suchte zwar schon früh die Konfrontation, vorzugsweise mit Prominenten, doch waren seine Angriffe in früheren Jahren noch deutlich vielfältiger verteilt. Sein Spott konnte Thilo Sarrazin und Eva Hermann, bei denen er 2010 in Anlehnung an eine mißglückte Sarrazin-Aussage mutmaßte, sie teilten ein „bestimmtes Gen“, genauso treffen wie einen mit Thomas Gottschalk kuschelnden Spiegel-Journalisten.

Oder „Toten Hosen“-Frontmann Campino, dem der Entertainer geneinsam mit anderen singenden Künstlern aus der gutmenschelnden „Band-Aid“-Weltretter-Bubble einst sogar eine ganze Ausgabe seiner ironischen Show-Rubrik „Eier aus Stahl“ widmete. Kritik in alle Richtungen gehörte bei Böhmermann also früher einmal absolut dazu. Und zwar nicht als Ausnahme, sondern als Regel.

Doch irgendwann hat der junge Wilde sich verändert. Der einstige Rebell und Fremdkörper in der politisch-medialen Klasse wollte plötzlich, so scheint es, unbedingt dazugehören. Der in einfachen Verhältnissen aufgewachsene einstige Journalist wurde vom Kritiker mehr und mehr zu jemandem, der sämtliche Sorgen des Plebs und jede noch so rationale Kritik an den vermeintlichen Wahrheiten des Mainstreams mit dem in seiner neuen Heimat-Blase üblichen Dünkel und mittels plumpstem Sarkasmus multimedial niederknüppelt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Eben ganz im Sinne des undifferenzierten Zeitgeistes und der denkfaulen Medien- und Studentenblase, die er heute so gänzlich unreflektiert bedient, obgleich er für dieses einfältige, selbstgefällige, geistige Copy-and-paste-Milieu, zu dessen Galionsfigur er in den vergangenen Jahren wurde, eigentlich zu intelligent und wenigstens im tiefsten Inneren auch zu anständig ist oder es zumindest einmal war.

Jede Differenziertheit gilt als mangelnde Haltung

Der medienaffine Held seiner Klasse läßt sich und andere gerne glauben, daß das „Flüchtlingsjahr“ 2015 den Anstoß für seine geistige und virtuelle Neuausrichtung gegeben habe. Da mag etwas dran sein. Doch so gut und wahrhaftig es sich für den in seinen eigenen Augen wohl besten Guten aller Zeiten auch anfühlen mag, ist es allenfalls die halbe Wahrheit.

Auch gegen Pegida twitterte Böhmermann schon früh mit aller Härte und bekam dafür ein entsprechendes Echo. Daß er die AfD von Anfang an, und zunächst wie jede andere Partei auch, durch den Kakao zog und aus deren Umfeld schon für harmloseste Witzchen heftigste Reaktionen erntete, dürfte den klassischen Bauchgefühl-Linken in seinem Urteil bestätigt haben. Er hat sich darin allerdings sicherlich auch ausgesprochen gern bestätigen lassen. Alles andere hätte ihn in einer Zeit, in der jede Differenziertheit als mangelnde Haltung gilt, nur in Erklärungsnot gebracht.

Der Erfolg gibt Böhmermann recht. Seine einseitig ausgeführten Angriffe und Skandale der vergangenen Jahre haben ihn zu einem der bekanntesten Gesichter des Landes gemacht. Das ZDF schenkte dem fleißigen Meinungsmacher in diesem Jahr endlich den langersehnten Sendeplatz in der Primetime. Der ein oder andere alte Fan und Weggefährte dürfte den unabhängigen, den wirklich rebellischen „Böhmi“ vergangener Tage allerdings vermissen und – wenn auch wider aller rationalen Vernunft – die leise Hoffnung hegen, daß dieser doch irgend eines fernen Tages wiederkehrt.