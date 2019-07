Eritreer stößt Mutter mit Kind vor Zug

FRANKFURT/MAIN. Ein 40 Jahre alter Afrikaner hat am Montag morgen eine Frau und ihren achtjährigen Sohn im Frankfurter Hauptbahnhof vor einen einfahrenden ICE gestoßen. Während sich die 40 Jahre alte Frau noch in letzter Sekunde in Sicherheit bringen konnte, wurde der Junge vom Zug überrollt und starb.

Der mutmaßliche Täter flüchtete daraufhin, konnte aber von Passanten überwältigt werden. Wie die Polizei auf Nachfrage der JUNGEN FREIHEIT mitteilte, handelt es sich bei ihm um einen Mann aus Eritrea. Ob er bereits in der Vergangenheit mit Straftaten aufgefallen ist, konnte ein Sprecher der Polizei nicht sagen. Dies werde derzeit noch ermittelt.

Die Behörden gingen nach jetzigem Stand aber davon aus, daß die beiden Opfer in keiner Beziehung zu dem Afrikaner standen. Laut Polizei gebe es zudem Hinweise darauf, daß der Mann versuchte, noch eine weitere Person ins Gleisbett zu stoßen. Diese habe sich aber in Sicherheit bringen können.

Erst am 20. Juli hatte im nordrhein-westfälischen Voerde ein aus dem Kosovo stammender Mann eine Frau vor einen Zug gestoßen. Die 34jährige Mutter wurde dadurch tödlich verletzt. (krk)