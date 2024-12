Wir sind in der Offensive

Anzeige

Ist nicht jedes Weihnachten für uns wie ein Neuanfang? Wie wir Christen die Geburt des Heilands alljährlich mit der Weihnachtsgeschichte neu erzählen und uns vergewissern, daß wir auch aus tiefster Not errettet werden – das ist die frohe Botschaft. „Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern“, so dichtete Jochen Klepper diese Erwartung treffend in einem der schönsten, sehnsüchtigsten Weihnachtslieder 1937. Klepper, der danach mit seinem Roman „Der Vater“ Friedrich Wilhelm I., dem „Soldatenkönig“ von Preußen ein Denkmal setzte – angesichts der miserablen Lage Deutschlands brandaktuell.

Weihnachten fällt nicht zufällig im Kalender mit der Wintersonnenwende zusammen, wenn wir auf der Nordhalbkugel die längste Nacht durchschreiten und Heiden die „unbesiegbare Sonne“ feiern. Es ist Sinnbild für die Krisen, die wir notwendigerweise durchleben, um im Idealfall gestärkt neu zu beginnen.

Und in einer Krise steckt nicht nur Deutschland, sondern die ganze westliche Welt. Immerhin gibt es Anzeichen für harte Korrekturen. Noch vor einem Jahr steuerte die Bundesregierung auf dem leuchtenden Pfad des Fortschritts unbeirrt gradeaus – obwohl die Mauer schon gut erkennbar war, gegen die der Karren knallen würde.

Da explodierten im Advent 2023 deutschlandweit Bauernproteste, kam es zum ikonischen, heißen Empfang des grünen Bundeswirtschaftsministers Habeck am Schiffsanleger im nordfriesischen Schlüttsiel. Der gesamte Aufruhr ungewöhnlich für die Deutschen mit ihrer Engelsgeduld.

Die Zeiten stehen auf Neuanfang

Dann starteten Ampelparteien, linke Medien und Öffentlich-Rechtliche den Versuch eines orchestrierten „Rollbacks“ in Form der Correctiv-Lügengeschichte im Januar. Die rebellischen Bauern wurden von den Bildschirmen verdrängt durch regierungsfreundliche Kundgebungen „gegen Rechts“. Das Ganze wurde ein Rohrkrepierer. In Dutzenden Prozessen unterlagen die Correctiv-Aktivisten, die Kampagne verpuffte.

Ebenso scheiterten zahlreiche hysterische Anläufe für ein AfD-Verbot. Statt zu sinken, kletterten die Umfragewerte der AfD rasant – die Wahlen im Osten wurden zur Generalabrechnung für die Ampel. Und zeitgleich mit dem Sieg Donald Trumps in den USA implodierte die Regierung Scholz in Deutschland. Die Geschichte ist offen, die Dinge in Bewegung.

Weltweit ist die Linke, Wokeness, auf dem Rückzug! Die Nation, Familie, Tradition, Freiheit, Marktwirtschaft sind auf dem Vormarsch. Seien wir nicht kleinmütig. Um so mehr: Gesegnete Weihnachten und ein glückliches neues Jahr!

Aus der JF-Ausgabe 52/24-01/25.

Follow @dieter_stein