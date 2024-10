Wahnsinnstat von Essen: Relativierungs-Scharade des Migrationskartells

In Essen zündet ein Syrer zwei Häuser an, fährt mit einem Kleintransporter in mehrere Geschäfte und versetzt die Stadt mit einer Machete in Angst und Schrecken. Viele Menschen werden verletzt. Die Reaktion der verantwortlichen Politiker? Verharmlosung und Vertuschung. Ein Kommentar von Laila Mirzo.