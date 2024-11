Mal so, mal so: Der gefährliche Spagat der Wagenknecht-Partei

In Thüringen mit der CDU, in Brandenburg mit der SPD, in Sachsen mit der AfD – und im Bund gegen alle. Verfangen die Unschärfen des BSW bei den Wählern? Oder scheuen sie vor der Wundertüte zurück? Eine Analyse von Frank Hauke.