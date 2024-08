CDU-Wahlwerbung in Thüringen: Der Enkeltrick zieht nicht

Anzeige

Wer keine Inhalte hat, muß zu Taschenspielertricks greifen – oder, wie die CDU Thüringen in ihrem Werbespot zur Landtagswahl, zum Enkeltrick. „Manchmal sind die einfachsten Entscheidungen die wichtigsten“, erklärt darin eine ältere Dame dem Spitzenkandidaten Mario Voigt. Sei es, ob man seinen Kaffee mit „Zucker oder Salz“ will. Oder ob man die Zeiten zurückhaben will, die „alle schon erlebt“ haben sollen, oder lieber mit der CDU „nicht nach links, nicht nach rechts, sondern nach vorn“ mitmarschiert.

Am 1. September geht es um mehr als Politik.

Es geht um eine Entscheidung, die Thüringen für Jahre prägen wird.

Die Christdemokraten wissen: Ihre Wähler vergessen und vergeben vieles. Daß die Ost-CDU dem SED-Regime die Stange gehalten und vielerorts ohne eine ehrliche Aufarbeitung „nach dem Mauerfall mitangepackt“ hatte. Daß die CDU vor vier Jahren lieber die Nachfolger des SED-Regimes hofierte, als der ideologisch näherstehenden AfD ein Mindestmaß an Macht einzugestehen. Daß es die CDU war, die in den entscheidenden Momenten linker als die Linken agierte. Und wer das nicht vergessen hat, bekommt zum Schluß eine kinderleichte Erklärung eines Achtjährigen, warum dies richtig war: „Höcke ist doof, richtig doof!“

Die CDU bietet nur eine Plörre für Vergeßlichste an

Immerhin verspricht Voigt, die Probleme der Thüringer „mit Anstand und Vernunft“ anzupacken. Welche das sein sollen, erklärt er auf der Kampagnenseite: Etwa, daß der türkische Schulkamerad des Achtjährigen abgeschoben werden könnte. Oder der „Ungeist von Nationalismus“, der sich „hinter bunten Farben und flotten Sprüchen“ verstecke. Oder die drohende „Isolation Thüringens mit der AfD“.

Dem will die CDU ein breites Angebot für „fleißige und bodenständige“ Landsleute entgegen stellen– dumm nur, daß sie andere Sorgen haben. Nicht türkische Schüler und der doofe Höcke, sondern marokkanische Kriminelle und marode Schulen treiben die Bürger um. Nicht „Zeiten, die alle schon erlebt haben“, sondern Antworten für hier und jetzt treiben auch die Wähler in Thüringen um. Ihnen hat Mario Voigt nicht einmal mehr ein Gehacktes für Zwischendurch, sondern nur Enkeltricks zu bieten. Mal sehen, wer darauf hereinfällt.