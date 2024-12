Auf die Energiewende und schlechte Nachbarschaft

Dunkle Wolken über einem Windpark in Brandenburg: Wehen Wind und scheint die Sonne nicht, wird es teuer in Deutschland. Foto: picture alliance/dpa | Patrick Pleul

Wenn in Deutschland dunkle Wolken aufziehen und nicht mal eine Brise weht, wird es teuer. An der deutschen Energiewende lassen wir Deutschen auch unsere Nachbarn teilhaben. Freunde macht sich so niemand. Ein Kommentar von Fritz Vahrenholt.