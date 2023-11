Vom römischen Kaiser zur Transfrau

Radikale Ideologen waren schon immer zu den abenteuerlichsten geistigen Verrenkungen bereit, wenn es darum ging, ein vermeintlich wissenschaftliches Fundament für ihre kruden Ideen zu (er)finden. Die Nazis haben im tibetischen Himalaya nach einer „arischen Wurzelrasse“ gesucht und wollten in Bolivien das Erbe ihrer angeblichen Vorfahren aus dem untergegangenen Atlantis erforschen.

Heute sind es vor allem die Vertreter der Gender-Ideologie, denen zur Untermauerung ihrer Geschlechter-Mythen keine gedankliche Irrfahrt zu weit geht. Ein Museum in Großbritannien hat jetzt dem römischen Kaiser Elagabal eine Identität als „Transfrau“ angedichtet und beruft sich dabei „ganz wissenschaftlich“ auf historische Schriften aus der Antike. Laut diesen soll der im Jahr 204 geborene Herrscher darum gebeten haben, „Dame“ genannt zu werden.

Das von der Stadtverwaltung betriebene North Hertfordshire Museum hat nun beschlossen, „sensibel“ auf den kaiserlichen Wunsch zu reagieren, indem es ihn postum als Transfrau aus dem dritten Jahrhundert n. Chr. behandelt und ihn mit den entsprechenden weiblichen Pronomen anspricht. So heißt es in den Informationen zur Museumspolitik, daß in den Ausstellungen die Pronomen verwendet werden würden, die „die betreffende Person selbst verwendet haben könnte“, oder alternativ: die Pronomen, die für diese „im Nachhinein angemessen“ seien.

Was die Betreiber der Einrichtung bei ihrer Berufung auf die alten Schriften über den Kaiser außer Acht lassen: Mit altertümlichen Texten verhält es sich nicht anders als mit modernen Internet-Publikationen. Nicht alles, was drinsteht, ist wahr. So vermuten die meisten Historiker, daß es sich bei der Beschreibung der geschlechtsidentitären Vorlieben von Elagabal um einen für die Zeit typischen römischen Rufmordversuch gehandelt haben könnte. Die Museumsverantwortlichen wollten wohl unbedingt daran glauben, daß es sich bei den historischen Texten um eine wahrheitsgetreue Niederschrift der offen ausgelebten Transsexualität des Kaisers handelt.

3AD Roman emperor Elagabalus has been branded ‘TRANS’ by North Hertfordshire Museum as ’she‘ to be ’sensitive‘ to pronoun preferences in a display having consulted Stonewall.🙄

The decision is based on the account of chronicler Cassius Dio, who claims that Elagabalus was ‚termed… pic.twitter.com/rvVaGJUk1e

— Mr Pål Christiansen (@TheNorskaPaul) November 22, 2023