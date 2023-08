Die Menschenwürde des Björn Höcke

Anzeige

„Die Annahme, daß jedes Kind mit Förderbedarf auf eine Regelschule gehen möchte, können wir nicht bestätigen. Es herrscht im Landkreis weiterhin ein großer Wunsch der Familien nach einem Platz in einer eigenen Förderschule.“ Gesagt hat das Lutz Köhler, Schuldezernent des Landkreises Darmstadt-Dieburg vor wenigen Wochen. Er gibt damit eine Sichtweise wieder, die es so in ganz Deutschland gibt.

Die Inklusion – also Integration von behinderten Kindern in Normalklassen – droht nicht nur zu scheitern, sie ist es mit Blick auf fehlende Lehrer, fehlendes Geld und fehlendes Interesse der Politik eigentlich schon. Die Kritik an der Inklusion ist so alt wie die Inklusion selbst. Erst Ende Mai titelte das ZDF „Inklusion gescheitert – wenn Schüler ausgegrenzt werden“.

Darf man also auf die offensichtliche Überlastung des Schulsystems durch faktischen Inklusionszwang hinweisen? Björn Höcke darf das offenbar nicht.

Höcke vertritt eine alte AfD-Position

Der hatte im MDR-Sommerinterview gesagt: „Unter anderem müssen wir das Bildungssystem auch befreien von Ideologieprojekten, beispielsweise der Inklusion, beispielsweise auch dem Gender-Mainstream-Ansatz.“ Weiter sagte der Thüringer AfD-Landeschef: „Alles das sind Projekte, die unsere Schüler nicht weiterbringen, die unsere Kinder nicht leistungsfähiger machen und die nicht dazu führen, daß wir aus unseren Kindern und Jugendlichen die Fachkräfte der Zukunft machen.“

Absurd, welche Vorwürfe aus dem MDR-Sommerinterview mit Thüringens AfD-Chef Björn #Höcke konstruiert werden: Er forderte lediglich, das Bildungssystem zu „befreien von Ideologieprojekten, beispielsweise der Inklusion“. Mit der Kritik an der Inklusion ist er nicht allein. (1/4) pic.twitter.com/CdN8WemYin — Dieter Stein (@Dieter_Stein) August 9, 2023

Das ist eigentlich ziemlich unspektakulär und so auch Teil aller möglichen AfD-Programme. Die Partei hat auch nie ein Geheimnis aus ihrer Inklusions-Ablehnung gemacht. Es gibt dazu hunderte Pressemitteilungen der AfD-Fraktionen. Zum Teil wesentlich schärferen Inhalts als das, was Höcke gesagt hat.

Dennoch soll dem Thüringer Oppositionspolitiker ein Strick aus seinen harmlosen Aussagen gedreht werden. Ein „Angriff auf die Menschenwürde“ seien die Äußerungen, ereifert sich etwa die Vorsitzende der Bundesvereinigung Lebenshilfe, Ulla Schmidt. Leider haben die meisten Medien vergessen zu erwähnen, daß Ulla Schmidt vor allem eines ist: SPD-Politikerin, ehemalige Bundestagabgeordnete und Bundesministerien außer Dienst. Diese Frau ist sicher nicht neutral.

Doppelmoral mit der Menschenwürde

Auch die „Aktion Mensch“ macht es unter einem „Angriff auf die Menschenwürde“ nicht und steht damit pars pro toto für eine Debattenkultur, in der gar nicht debattiert, sondern nur zum medialen Schafott geführt werden soll. Nichts, was Höcke gesagt hat, ist skandalträchtig. Genausowenig wie es ein Skandal ist, die Massenmigration nach Deutschland zu kritisieren oder die Klimahysterie oder die Ukraine-Politik.

Niemand ist deswegen automatisch und wahlweise Nazi, Klimaleugner oder Putin-Knecht. Und niemand vergeht sich deswegen irgendwie an der „Menschenwürde“. Im Gegenteil: Kritik an politischen Entscheidungen, nichts anderes ist die Inklusion, ist ein konstituierendes Grundrecht jedes Bürgers – auch wenn Politiker das gern anders sehen.

Wo waren all die Kritiker eigentlich, als der Sohn von Björn Höcke von Polizei und einer großen Boulevardzeitung eindeutig identifizierbar an den Pranger gestellt wurde, nachdem es eine Hausdurchsuchung bei dem Minderjährigen gegeben hatte? Da wurde sich an einem Kind abgearbeitet, um dem politisch ungeliebten Vater eine bösartige Schlagzeile reinzuwürgen. Ob das mit der „Menschenwürde“ vereinbar war? Wahrscheinlich nicht.