Der türkische Präsident Erdogan führt auch in Deutschland Wahlkampf Foto: picture alliance/dpa/News5 | Sven Grundmann

Türkischer Wahlkampf in Deutschland

Am Bosporus wird gewählt und die Werbung prangt auch hierzulande. Für Erdogan geht es ums politische Überleben als Präsident der Türkei. Seine Landsleute in Deutschland könnten das Zünglein an der Waage sein. Ein Kommentar von Laila Mirzo.