Die Bundesbank wird nach links gerückt

In den ersten Jahren der EZB prägten noch Bundesbank-Männer der alten Schule wie Otmar Issing und Jürgen Stark die Frankfurter EZB-Geldbehörde. Stark trat 2011 zurück, als die Euro-Retterei mittels Notenpresse immer hemmungsloser wurde, wie kurz zuvor schon Bundesbankchef Axel Weber. Issing äußert sich heute immer desillusionierter. Die EU sieht er „auf einer abschüssigen Bahn“.

Die alte Bundesbank ist tot, es ist nur noch eine Hülle übriggeblieben. Seit dem Abschied von der D-Mark und der Einführung des Euro 1998 hat die Bundesbank die Währungshoheit an die Europäische Zentralbank abgeben müßen. Die Macht der Bundesbank zu brechen war ein zentrales Ziel besonders Frankreichs.

Bundesbank-Chef Jens Weidmann war in den Draghi-Jahren nach dem berühmt-berüchtigten „Whatever-it-takes“ für die Euro-Rettung (2012) zunächst ein ernstzunehmender Mahner, dann zunehmend ein einsamer Rufer, der sich gegen Staatsanleihekäufe und damit monetäre Staatsfinanzierung stemmt – aber immer vergeblich.

Jetzt fängt die Inflation an, in Deutschland ist die Teuerungsrate schon über vier Prozent geklettert. Doch die große Mehrheit der Euro-Zentralbanker will die Staatsanleihekäufe noch immer nicht stoppen. Die hohe EZB-Funktionärin Isabel Schnabel fabulierte noch vor Kurzem, ihre eigentliche Sorge sei, daß die Inflation noch zu niedrig sei im nächsten Jahr. Das EZB-Ziel lautet zwei Prozent.