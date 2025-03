„Die Kanzlerschaft von Friedrich Merz könnte recht kurz werden“

Anzeige

Herr Baumann, 92 der 152 AfD-Abgeordneten im Bundestag sind neu ins Parlament eingezogen. Ist das nicht eigentlich eine ganz neue Fraktion?

Bernd Baumann: Nein, die 60 „alten Hasen“ wissen um Abläufe und Vorgaben in Fraktion und Bundestag bestens Bescheid und werden die neuen Kollegen schnell einarbeiten.

Wie viel Basisdemokratie kann sich eine solch große Fraktion erlauben? Erwarten Sie mehr interne Alleingänge? Immerhin sind die Abgeordneten ja offiziell nur ihrem Gewissen verpflichtet.

Baumann: Die jetzigen Abstimmungsprozesse in der Fraktion haben sich – nach nun fast acht Jahren praktischer Erfahrung – in der Praxis bestens bewährt. Einerseits garantieren sie die notwendige Geschwindigkeit von Fraktions-Entscheidungen im politischen Gefecht des Bundestages, andererseits können sich alle Abgeordnete ausreichend mitgenommen fühlen.

Bekommt die AfD diesmal einen Vizepräsidenten?

Die AfD hat kein automatisches Anrecht, einen Vizepräsidenten des Bundestags zu stellen. Der Widerstand dagegen scheint groß. Wen wird die AfD für das Amt ins Rennen schicken?

Baumann: Wir stellen jetzt nach dem Willen des Volkes – also des Souveräns im Staate – rund ein Viertel (!) aller Abgeordneten im Bundestag. Wenn die anderen Fraktionen aus nacktem Machiavellismus versuchen, diese mittels Brandmauern und Diabolisierungsschmutz auszuschließen, wird ihr antidemokratisches Verhalten noch deutlicher offenbar – und noch mehr Wähler werden sich von ihnen abwenden. Unsere konkreten Kandidaten wird die Fraktionssitzung noch bestimmen.

Auch für die der AfD formal zustehenden Ausschußvorsitze sieht es eng aus. Oder haben Sie bereits Signale bekommen, daß die AfD zumindest diese besetzen kann?

Baumann: Für die Ausschußvorsitze gilt das Gleiche. Es gibt keine Signale. Das kungeln die selbsternannten „Demokraten“ unter sich aus. Wir werden uns trotzdem politisch insgesamt durchsetzen.

Angenommen, die anderen Fraktionen lehnen nur bestimmte Kandidaten ab: Würden Sie dann aussichtsreichere Kandidaten vorschlagen, die von den anderen Fraktionen mitgewählt würden?

Baumann: Wir bestimmen ganz allein, wen wir für bestimmte Ämter ins Rennen schicken. Wir schielen auf keine Vorab-Zustimmung von irgendjemand anderem.

„Otto Wels paßt besser zu uns als zur SPD“

Hand aufs Herz: Wie groß wäre die Genugtuung, künftig ausgerechnet im bisherigen Saal der SPD zu tagen?

Baumann: Wir sind nach dem Willen der deutschen Wähler die zweitgrößte Fraktion im Bundestag. Also steht uns der zweitgrößte Saal zu, Punktum, Schluß. Natürlich erfüllt uns die Verdopplung unserer Fraktion auch mit Genugtuung und Stolz. Wir haben ja hart dafür gearbeitet. Aber wir empfinden auch Demut und Verantwortung vor der Größe der Aufgabe: Dem deutschen Volk zu dienen, mit allem, was wir haben – gerade auch mit unserer jetzt verdoppelten politischen Schlagkraft.

Sie haben gesagt, Otto Wels würde AfD wählen. Warum den Namen nicht behalten?

Baumann: Otto Wels hatte sich Adolf Hitler – nach dessen Machtergreifung – in einer Reichstagsrede offen entgegengestellt: Das Leben könne man ihm nehmen, aber seine Würde nicht. Da waren die SA-Schergen schon im Raum. Was für ein Mann, was für ein Mut! Otto Wels hatte Rückgrat in einer SPD, die damals noch die Partei der deutschen Arbeiter war. Diese wehrte – zusammen mit der Reichswehr – blutige Umsturzversuche von Spartakisten und Kommunisten ab. Die SPD fühlte sich damals noch zutiefst dem deutschen Volk verpflichtet.

Die heutige SPD hat mit der damaligen SPD nichts mehr gemein – nur noch die äußere Hülle und die drei Buchstaben. Die heutige SPD ist eine linke Akademikerpartei, die Deutschland immer bunter und diverser machen will und dazu alle Grenzen für Asylmigranten offenhält. Sie hat die Arbeiter verraten – und sie in ihren Stadtteilen der Migrationsflut ausgesetzt. Sie will Deutschland abschaffen, wie es Ex-SPD-Senator Thilo Sarrazin formulierte. Otto Wels paßt deshalb besser zu uns als zur heutigen SPD. Aber über unseren künftigen Saalnamen wird die neue Fraktion entscheiden.

Union? „Wir treiben sie vor uns her“

Am Ende werden diese Raumfragen im Ältestenrat entschieden, in dem die AfD keine Mehrheit hat. Was machen Sie, wenn sie am Ende keine adäquaten Räume bekommen? Streik?

Baumann: Zuerst sind unsere politischen Gegner am Zuge. Was wir dann unternehmen, offenbaren wir denen doch nicht schon vorab.

Warum sind Sie gegen die Unions-Forderung, das Ordnungsgeld im Bundestag zu erhöhen? Würde das nicht den respektvollen Umgang miteinander stärken?

Baumann: Das Bundestagspräsidium mißt bei der Erteilung von Ordnungsrufen oft mit zweierlei Maß – und das zulasten der AfD. So kommen dann jene „Statistiken“ zustande, nach denen die AfD die meisten Ordnungsrufe kassiert hat. Sollten diese dann auch noch mit bis zu 4.000 Euro Strafe versehen werden, wäre das ein Versuch – gerade in Verbindung mit der oft einseitigen Vergabe von Ordnungsrufen – insbesondere unsere Abgeordneten weiter einzuschüchtern.

Wie viel mehr Macht hat die neue größere AfD-Fraktion?

Baumann: Wir haben ja schon in der vergangenen Legislatur die zentralen Themen im Bundestag gesetzt. Ohne uns wäre die Migrationsbegrenzung – vor allem mit der Kernforderung der Zurückweisung an der Grenze – nicht von Union und FDP übernommen worden. Ab jetzt setzen wir mit doppelter Stimmenzahl diese Themen, melden doppelt so viele Forderungen im Plenum an, haben doppelte Redezeiten. Wir setzen so die Union noch massiver unter Druck. Denn die Union wird – mit der SPD als Koalitionspartner – keines ihrer Wahlversprechen in der Migrations-, Energie- und Haushaltspolitik umsetzen. Damit treiben wir sie vor uns her. Die Kanzlerschaft von Friedrich Merz könnte recht kurz werden.

„Wir haben die professionellsten Leute“

Sehen sie diese Legislaturperiode als Warmlaufen für eine Regierungsbeteiligung ab 2029?

Baumann: Die kann schon deutlich eher kommen.

Niemand will mit der AfD koalieren. Auch nicht die Union, mit der es große inhaltliche Überschneidungen gibt. Liegt das an den anderen oder sehen Sie bei Ihrer Partei eine Mitverantwortung?

Baumann: Die Brandmauer ist allein eine strategische Entscheidung der Union. Sie glaubt immer noch – ganz machiavellistisch – ihren stärksten politischen Wettbewerber auf diese Weise am besten bekämpfen zu können. Das erweist sich aber als Trugschluß – wie die Verdopplung unserer Wählerschaft jetzt zeigt. Immer weniger Bürger fallen auf die durchsichtigen Diabolisierungsversuche von Politik und Medien herein. Und immer weniger folgen einer Union, die nur mit den Linksgrünen in Bund und Ländern koaliert.

In der vergangenen Legislatur wurden 83 AfD-Abgeordnete gewählt. Am Ende saßen noch 75 in der Fraktion. Wie viele Abgeordnete werden Ihnen in dieser Wahlperiode von Bord gehen?

Baumann: Es sind jetzt alle aufgenommen worden. Die Fraktion ist stark – die erlangte Professionalität enorm hoch. Auch von der Berufserfahrung her haben wir die professionellsten Leute: Handwerksmeister, Unternehmer, Beamte, Militärs, Polizisten, Wissenschaftler und Ingenieure bis hin zu Luft- und Raumfahrttechnikern. Zudem ist die innere Geschlossenheit hoch, wie die Wiederwahlen zum Fraktionsvorstand eindeutig zeigen. Ich rufe deshalb den anderen Fraktionen fröhlich zu: Dann laßt uns jetzt mal politisch die Klingen kreuzen!