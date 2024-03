JF-TV mit Anna Nguyen: Verfassungsfeind mit Migrationshintergrund?

Anzeige

Ihre Eltern kommen als Flüchtlinge nach Deutschland. Sie bauen sich ein Leben und eine Existenz in der Bundesrepublik auf. Ganz ohne Bürgergeld. Anna Nguyen ist stolz auf ihre Familie und auf ihr Land. Sie tritt in die AfD ein und wird in den Hessischen Landtag gewählt.

Dort wird sie von ihrer Fraktion als Kandidatin für das Amt des Vizepräsidenten nominiert – und scheitert. Eine gut ausgebildete, fleißige Migrantin darf das Land, das sie liebt, nicht vertreten. Was macht das mit einem? Im Interview mit JF-TV verrät sie, wie die Berichterstattung über Potsdam alles verändert hat – und warum sie sich weiter für die Partei engagieren wird.