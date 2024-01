Das Vorstandsmitglied der Südtiroler Freiheitlichen, Florian von Ach: „Die größte Kröte ist die Tatsache, daß wir mit den Fratelli d’Italia nun in einer Koalition sind“ Foto: Florian von Ach

Zum ersten Mal in ihrer Geschichte werden die Südtiroler „Freiheitlichen“ mit einem Posten in der Landesregierung betraut. Gegenüber der JUNGEN FREIHEIT berichtet Vorstandsmitglied Florian von Ach, was das für die autonome Provinz bedeutet.