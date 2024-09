Wird die AfD erneut stärkste Kraft? Brandenburgs Spitzenkandidat Hans-Christoph Berndt verrät im JF-Interview was er vorhat. Am Sonntag will er die Ära Ministerpräsident Woidkes beenden und nach dem Triumph in der ehemaligen CDU-Hochburg Thüringen nun erstmals ein SPD-Bundesland für die AfD erobern.