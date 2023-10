Pastor Pursley aus Armenien im JF-Interview: „Viele saßen auf der Flucht im Stau fest und konnten weder etwas essen noch trinken. Menschen sind in ihren Autos gestorben.“ Foto: David Ghahramanyan

Missionar in Armenien: „Die Welt hat uns vergessen“

Während die ganze Welt auf den Terror in Israel blickt, leiden die Menschen in Armenien nach ihrer Vertreibung aus Bergkarabach weiter. Für den in Erewan lebenden Theologen Jacob Pursley wiederholt sich somit ein Völkermord. Die JF hat mit dem Missionar gesprochen.