Sowjetische Panzer schlugen den Volksaufstand am 17. Juni in der DDR nieder Foto: picture alliance / UPI | UPI

Nirgendwo in der DDR verlief der Volksaufstand vom 17. Juni 1953 so erfolgreich wie in Görlitz. Anders als Berlin war die schlesische Metropole für wenige Stunden eine freie Stadt – und der aufständische Schüler Wolfgang Liebehenschel überglücklich.