Ernst Nolte: zu Unrecht diffamiert

Obwohl der Historikerstreit bereits mehr als drei Jahrzehnte zurückliegt, prägen seine Folgen bis heute die Geschichtspolitik Deutschlands und dessen Selbstbild. Zentrale Figur dabei war Ernst Nolte: Mit einem Essay in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ), in dem er die Frage aufgestellt hatte, ob der „Archipel Gulag“ ursprünglicher als Auschwitz sei, wurde er vom respektierten Gelehrten zum Paria des Salons.

Dennoch gelten seine frühen Ansätze insbesondere in der Totalitarismusforschung bis heute als einflußreich. Am 11. Januar wäre der Historiker und Philosoph 100 Jahre alt geworden, weshalb ihm die Bibliothek des Konservatismus in Berlin am vergangenen Freitag ein Symposion gewidmet hat. Wider den Abgesang auf den Nationalstaat

Was den Streit im Jahr 1986 überhaupt zu einer Schlüsseldebatte gemacht hatte, analysierte Gerrit Dworok. Der Lehrbeauftragte für Neuere Geschichte an der Technischen Universität Braunschweig vertrat die Auffassung, die Kontroverse um Nolte sei ein Kulminationspunkt mehrerer diskursiver Konfliktlinien gewesen: der westdeutschen Suche nach nationaler Identität sowie des Strebens der Linksliberalen und Liberalkonservativen nach Macht. „Auf linksliberaler Seite war die Existenzberechtigung des deutschen Nationalstaats weitgehend abgelehnt“, merkte Dworok an.

Intellektuelle wie Jürgen Habermas haben demnach die Bundesrepublik als „gänzlich postnationale Demokratie“ bezeichnet und seien der Meinung gewesen, Auschwitz habe als „Gründungsmythos der Bundesrepublik“ zu gelten. Hingegen stellte sich Nolte, der dem „Abgesang auf den deutschen Nationalstaat“ entgegengetreten sei, hinter die Liberalkonservativen: „Sie sahen in der positiven Besinnung auf die nationale Geschichte eine Möglichkeit zur Erhaltung eines kollektiven Bewußtseins der Deutschen“, betonte der Geschichtswissenschaftler.

Das Ergebnis des Konflikts bezeichnete er als ambivalent. Beide Lager hätten Erfolge verbuchen können: Einerseits sei die Nation als kollektiver Bezugspunkt bestätigt, andererseits aber die kritische Einstellung zur jüngsten Geschichte zur Bürgerpflicht geworden. Dabei sei der Historikerstreit kein „Abwehrkampf“ der Demokraten gegen die undemokratische Rechte gewesen, sondern vielmehr „eine kulturpolitische Auseinandersetzung, in der das linksliberale Lager weitaus bessere Startbedingungen vorfand, als dies rückblickend behauptet wird“, so Dworok. Faschismus: Für Ernst Nolte ein Epochenphänomen

Ähnlicher Meinung war Horst Möller. „Es gibt wohl keinen Historiker bei uns, der in dieser Weise diffamiert worden ist“, merkte er an. Der ehemalige Leiter des Instituts für Zeitgeschichte betonte, im Historikerstreit hätten fast alle Linke nicht nur „die guten Sitten“, sondern auch den Wissenschaftsethos verloren. Zuvor hatte er den Einfluß des „Faschismus in seiner Epoche“ aus dem Jahr 1963 in einem Vortrag gewürdigt. „Man muß sagen, daß viele Bücher, die nach ihm [Nolte] erschienen sind, auf die eine oder andere Weise von ihm angeregt worden sind“, konstatierte Möller.

Einen konsequent komparativen Ansatz habe Nolte aus zwei Gründen gewählt: Faschismus sei für ihn nur als Epochenphänomen von 1917 bis zum Zweiten Weltkrieg zu verstehen und das Jahr 1919 (die Veröffentlichung des Faschistischen Manifest – Anm. d. Red.) dafür ein Schlüsseljahr. Die Historisierung des Faschismus mithilfe präziser Definitionskriterien diente laut dem Historiker einem Zweck: Totalitarismusforscher haben damals die Befürchtung gehabt, daß dieser zu einem von den Linken politisierten „Allerweltsbegriff“ werde.

Bei seiner Interpretation des Faschismus habe Nolte anthropologische Begriffe eingeführt. „Was auf ziemliches Unverständnis in der Geschichtswissenschaft stieß, war sein Begriff der Transzendenz“, referierte Möller und fügte hinzu, er habe diesen als „transpolitisches Phänomen“ definiert. Obwohl Faschismus primär als politisches Phänomen zu verstehen sei, habe Nolte damit erkannt, nur transpolitische Strukturen machen dessen Wirkungsgeschichte verständlich: „Daraus hat er dann abgeleitet, wie die Rassenutopie Hitlers, die spezifischen mörderischen Formen des Antisemitismus durch eine gesellschaftliche Mentalität derartige Verbrechen ermöglicht hat.“ Studenten, Liebe, Tscheka, Antikommunismus

Von Verbrechen hatte Nolte bereits in seiner Jugend gelesen. „Das besonders intensive und gelegentlich auch extrem extensive Lesen aller möglichen Bücher (…) kann im bestimmten Fall außerordentlich prägend sein“, sagte Hans-Christof Kraus und erwähnte dabei, daß dies auch auf Nolte zutraf. Der Professor für Neuere Geschichte an der Universität Passau fügte hinzu, nach einem „mehrfach geäußerten Zeugnis“ habe eine bestimmte frühe Lektüre sein kindliches Interesse für aktuelle politische Entwicklungen und Zusammenhänge geweckt.

Es handelte sich dabei um die autobiographischen Romane von Alja Rachmanowa, einer russischen Schriftstellerin, die im österreichischen Exil lebte. Ihr bekanntestes Buch, „Studenten, Liebe, Tscheka und Tod“, habe ihn nicht nur als Kind intensiv beschäftigt, sondern sei teilweise sehr ausführlich in mehreren wissenschaftlichen Darstellungen Noltes zitiert worden, besonders im „Europäischen Bürgerkrieg“ von 1987. Das Buch vermittelt laut Kraus einen „realen Eindruck“ von der „kaum faßbaren Brutalität“, die die Oktoberrevolution und ihre Folgen mit sich brachten. Ernst Nolte als Kolonialismuskritiker

Eine Brücke zur direkten Gegenwart wiederum schlug Patrick Bahners. Der FAZ-Journalist spielte dabei auf den sogenannten Historikerstreit 2.0 an, bei dem es um den vermeintlichen Einfluß des Kolonialismus auf die Verbrechen des Nazi-Regimes geht. An die Forscher des Postkolonialismus gerichtet stellte er die Frage: „Kann es sein, daß sie unterschätzen, daß es schon in den früheren Zeiten der Bundesrepublik ein Interesse und die Wahrnehmung auf diese kolonialen Fragen gegeben hat?“

Dabei zitierte er größtenteils aus „Deutschland und der Kalte Krieg“ aus dem Jahr 1974. Laut Nolte habe jeder bedeutende Staat der Gegenwart, der sich außerordentliche Ziele setzte, seine „Hitler-Zeit“ mit ihren „Ungeheuerlichkeiten“ und Opfern. Unter diesem Aspekt kritisierte er unter anderem den Nasserismus in Ägypten, das Sukarno-Regime in Indonesien, den Zionismus in Israel und sogar den Gaullismus in Frankreich. „Der Vorstellung, man habe es bei Nolte mit einem traditionellen nationalistischen Apologeten zu tun, kann man diese Stellen entgegenhalten“, bemerkte Bahners. Ein Treffen, welches sonstwo nicht möglich wäre

Andere Referenten machten auf die philosophische Seite Noltes aufmerksam. Wilko Richter, ein Absolvent der Universität Bielefeld, untersuchte im Rahmen seiner Masterarbeit den Einfluß der Philosophie Heideggers auf das Werk des Historikers und plädierte dafür, diesen als Geschichtsphilosophen anzuerkennen. Dabei nahm er Bezug auf „Historische Existenz“ aus dem Jahr 1998, in dem Nolte bestimmte Herrschafts- und Systemmerkmale als Existenzialien im Sinne Heideggers bezeichnete. Auch Althistoriker Uwe Walter bezog sich auf das Werk in seinem Vortrag. Dabei habe sich das Ringen um ein „gleichsam ausbuchstabiertes historisches Ganzes“ materialisiert.